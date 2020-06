Pro Olgiate lancia gli open day e la presentazione dei nuovi campi di calcio

Pro Olgiate già sul pezzo per la prossima stagione calcistica: il sodalizio sportivo di Olgiate Comasco invita a partecipare a una serie di divertenti momenti in Pineta.

Pro Olgiate al lavoro nel riqualificato centro sportivo comunale

Ecco il programma degli open day. Sabato 4 luglio open day alle 15.30 per i nati negli anni 2010 e 2011. Alle 16 per i nati negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Alle 16.30 per i nati negli anni 2008 e 2009. Prenotazioni e informazioni al numero telefonico 338-9850734, riservato ai giocatori che alla data del 4 luglio 2020 non siano tesserati per altre società sportive affiliate alla Figc. Le attività di allenamento durante gli open day seguiranno i protocolli governativi anti Covid-19.

Il tour sui nuovi campi di calcio con erba sintetica

Al termine degli open day, che prevedono allenamenti della durata di circa un’ora, sarà possibile visitare insieme allo staff della Pro Olgiate i nuovi campi di calcio in erba sintetica: oltre al già utilizzato campo a 11 giocatori, negli ultimi giorni sono stati ultimati i lavori che hanno consegnato il campo a 7 e il campo da calcetto. E ora l’immagine del centro sportivo Pineta, in via Don Luigi Sterlocchi, è davvero splendida.