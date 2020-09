Intossicazione etilica, soccorso un ragazzo – SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica: necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrere un ragazzo.

Intossicazione etilica, un altro caso tra i giovani

E’ successo a Como, oggi, pochi minuti dopo le 4, in piazza Matteotti. La richiesta di soccorso è scattata per un giovane di 19 anni. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce rossa del capoluogo, uscita in codice giallo. Poi il trasporto del 19enne all’ospedale Valduce di Como, fortunatamente in codice verde.

Resta l’allarme per l’abuso di alcolici

Resta alto, quindi, l’allarme per l’abuso di alcolici tra i giovani e i giovanissimi, con continui interventi di soccorso durante le notti.