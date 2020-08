Progetto Help della Bassa Comasca: inaugurata la struttura a San Ginesio

Progetto Help della Bassa Comasca giunto a compimento.

La visita ufficiale

Venerdì 31 luglio in mattinata, le rappresentative delle attuali e precedenti amministrazioni di Bregnano, Lomazzo, Rovello Porro, Rovellasca e Turate, insieme con le Protezioni civili di Lomazzo e Rovello, si sono recate a San Ginesio (MC) per dare piena attuazione ad Help – progetto di solidarietà dei Comuni della Bassa Comasca, progetto nato nel 2016, per sostenere le popolazioni devastate dal sisma nelle Marche. Nel pomeriggio, insieme al sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco e al sindaco e all’associazione di volontariato di San Casciano Val di Pesa, è stata inaugurata la struttura geodetica Polifunzionale finanziata con oltre 65.000 euro di donazioni volontarie dei cittadini della Bassa Comasca.

La struttura è stata dedicata a Mario Scagnetti, sindaco di San Ginesio nel periodo del sisma, tristemente scomparso nel 2019.