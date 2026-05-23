Campetto, giochi per bimbi e chiosco: nuovo look e rinascita del parco Custera

Campetto polivalente, giochi inclusivi per bambini, un chiosco con bagni pubblici e camminamenti in calcestre. La rinascita del parco Custera, a Lurate Caccivio, passa da un progetto di 270.000 euro, finanziato interamente con fondi comunali, che promette di dare lustro alla zona. Era stato annunciato in Consiglio comunale e ora lo studio di fattibilità, realizzato dall’ingegner Daniele Tagliati, è pronto.

Il parco Custera cambia volto

Di fatto, promette di cambiare volto al prato situato proprio dietro il magazzino comunale. “Nobiliterà tutta la zona – interviene Giuseppe Riniti, assessore ai Lavori pubblici – Il progetto comprende un campo polivalente, in materiale drenante, che potrà essere usato per giocare a calcetto o a pallavolo. Non solo, verrà realizzato un piccolo chiosco in muratura: sarà sede di un piccolo bar che verrà dato in gestione a privati: potrà essere messo anche qualche tavolino all’esterno”. E c’è già chi si è rivolto in Comune dicendosi interessato. Decisamente, un buon inizio. “Il bar sarà anche dotato di bagni fruibili da chi frequenterà il parco dato che, attualmente, non ci sono servizi igienici disponibili”. L’idea alla base del progetto è quella di dotare la città di Lurate Caccivio di un posto dove i cittadini, in modo particolare i giovani, possano svagarsi.

Progetto con giochi inclusivi

“Verranno posizionati anche dei giochi inclusivi – prosegue Riniti – Il tutto sarà unito da dei percorsi in calcestre. Mi preme sottolineare che i manufatti verranno realizzati in legno, con materiale che, quindi, andrà a sposarsi molto bene con l’ambiente circostante”. L’attenzione è stata anche posta sulla tematica della sicurezza: prevista l’installazione di 12 punti luce. “Il magazzino comunale sarà sistemato, andando a mitigare l’impatto visivo, e verranno ricavati posti auto nelle parti già asfaltate”. Entusiasta anche la sindaca Serena Arrighi, fin dal suo insediamento attenta a rispondere alle esigenze della popolazione. “Miglioreremo il parco, aumentando la fruibilità – sottolinea il primo cittadino – Il nostro obiettivo è valorizzarlo, anche perché il prato in questione non viene usato. Sarà un parco vissuto dalle famiglie e dai ragazzi, con la zona svago collegata concettualmente e praticamente al percorso Kneipp. Vivere un luogo significa anche tutelarlo”.