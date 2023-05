Progetto Rospi: a Bosisio Parini sono stati salvati 154 esemplari.

Il Progetto Rospi, avviato sabato 4 marzo, si è concluso lunedì scorso 15 maggio ed è stato portato avanti grazie all'impegno di alcuni volontari di Bosisio Parini con referente Andrea Redaelli, guardia ecologica della Provincia di Lecco.

"L'iniziativa si è appena conclusa e per quest'anno abbiamo trovato in totale 154 rospi - ha spiegato Redaelli - Tra questi c'erano 90 maschi, di cui sei in ritorno, 52 femmine di cui undici in ritorno, 12 esemplari morti e due rane verdi".

L'iniziativa prosegue già da molti anni a Bosisio Parini grazie all'impegno dei volontari per tutelare i rospi con il posizionamento delle apposite barriere allo scopo di evitare che, durante la loro migrazione, gli esemplari vengano schiacciati dalle automobili.