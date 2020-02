Pronti gli 8 milioni per i Progetti Emblematici: ecco i quattro progetti comaschi scelti

Sono quattro i Progetti Emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Como. Quattro iniziative a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro, 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 milioni offerti da Regione Lombardia.

Gli interventi emblematici si concretizzano in progetti caratterizzati da un alto grado di complessità organizzativa, strutturale ed economica, ed affrontano problemi specifici di un territorio, sperimentano politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico. Mirano ad un cambiamento delle condizioni di vita delle persone, attraverso un processo di progettazione e sperimentazione, gestito congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati. In questo senso, gli interventi emblematici rispondono ai requisiti di esemplarità per il territorio e di sussidiarietà di intervento.

La recente modifica dello Statuto di Fondazione Cariplo porta a 4 anni il mandato degli organi, e dunque viene rimodulato anche il piano dei cosiddetti “Interventi Emblematici Maggiori”. La novità, infatti, consiste nel fatto che Fondazione Cariplo destina a ciascun territorio provinciale la somma € 5.000.000 per il sostegno di iniziative che abbiano le caratteristiche di Interventi Emblematici. Como quindi non dovrà più aspettare sei anni per avere di nuovo i contributi emblematici, ma solo 4

anni.

I progetti scelti per la provincia di Como

– LarioFiere Make Como – Saper fare, far sapere, un progetto che nasce dalla volontà di intervenire sul territorio recuperando luoghi emblematici del fare che contribuiscono alla composizione del patrimonio materiale e immateriale della provincia. Contributo 2.800.000 euro da Fondazione Cariplo.

– Associazione Abilitiamo Autismo ONLUS per la Cascina Cristina di Cantù: un polo multifunzionale per la presa in carico della persona adulta con disturbi dello spettro autistico. Contributo 1.950.000 euro (950 mila da Fondazione Cariplo, 1 milione di euro da Regione Lombardia).

– Santuario Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio per la riqualificazione e ospitalità Santuario B.V. del Soccorso che sara’ dotato di una sala polifunzionale e di una foresteria. Contributo 1.350.000 euro (350 mila da Fondazione Cariplo, 1 milione di euro da Regione Lombardia).

– Università degli Studi dell’Insubria per il progetto Università dell’Insubria per il territorio: riqualificazione del Polo Scientifico di Como. La riqualificazione mira a rendere l’Ateneo protagonista della rinascita del quartiere e di coinvolgimento della comunità arricchendo il territorio e rendendo fruibili nuovi spazi. Contributo di 1.900.000 euro (900 mila da Fondazione Cariplo, 1 milione da Regione Lombardia).

Le parole del presidente Attilio Fontana

“Apprezzo molto il lavoro di selezione svolto per questi progetti da Fondazione Cariplo. Ci consente, infatti, di individuare interventi comuni che non solo sono validi dal punto di vista tecnico, ma anche significativi per i cittadini. Si tratta, infatti, di progetti finalizzati alla valorizzazione di luoghi simbolo delle comunita’ che li ospitano, che con la loro realizzazione incidono positivamente nello sviluppo dei territori interessati. Pertanto, Regione e’ orgogliosa di proseguire in questa virtuosa collaborazione con la Fondazione, esempio emblematico di una sinergia pubblico-privato che caratterizza da sempre il sistema economico lombardo”.

Parla Giovanni Fosti di Fondazione Cariplo

“I progetti Emblematici Maggiori offrono la possibilità di realizzare azioni molto significative, sia da un punto di vista simbolico che di impatto per tutta la comunità. Grazie a questa importante dotazione di risorse, Fondazione Cariplo ha voluto stimolare la collaborazione tra i diversi soggetti che vivono e operano nella provincia di Como per individuare e sviluppare progetti di ampio respiro che possano interpretare e rispondere alle esigenze che emergono dal territorio. Gli interventi finanziati hanno come obbiettivo il recupero di luoghi di grande valore simbolico e identitario per la provincia di Como, il potenziamento di servizi per le persone che vivono situazioni di fragilita’, in particolare adulti con disturbi dello spettro autistico, e infine la riqualificazione del Polo Scientifico universitario della città”.

Enrico Lironi, membro Consiglio di Amministrazione Fondazione Cariplo, Mauro Magatti e Monica Testori, membri della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, rappresentanti del territorio di Como esprimono il loro plauso alle organizzazioni comasche che hanno ottenuto i contributi “E’ stato un compito difficile scegliere tra tanti progetti di alto profilo e importanti per il nostro territorio. Siamo stati davvero orgogliosi della grande disponibilita’, organizzazione e professionalita’ dimostrata dalle realta’ locali. Le organizzazioni si sono rivelate ancora una volta attente nell’individuare i bisogni della collettivita’ e nell’organizzare

iniziative puntuali e coerenti con le linee guida di Fondazione Cariplo.”.

Il commento di Martino Verga di Fondazione Comasca