"Pronto? Sono un medico di Asst Lariana, ho bisogno di soldi per mio figlio", ma è una truffa

È stata segnalata questa mattina, lunedì 5 febbraio 2024, agli uffici della Vigilanza di Asst Lariana una truffa tentata ai danni di un signore con richiesta di denaro per assicurare le cure mediche in ospedale.

La ricostruzione

Il signore ha ricevuto questa mattina una chiamata da un uomo che si è qualificato come un medico di Asst Lariana e che lo informava di un incidente accaduto a suo figlio, richiedendogli denaro per garantire l’acquisto di costosi farmaci.

Gli addetti alla Vigilanza che hanno raccolto telefonicamente la segnalazione del signore, nel ringraziarlo per la preziosa collaborazione lo hanno invitato a sporgere denuncia alle autorità. Con l’occasione si ricorda di diffidare sempre da tali richieste, durante i ricoveri non sono mai pretese somme di denaro per le cure prestate.