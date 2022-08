Propaganda elettorale a Cantù: riunione pubblica mercoledì.

Mercoledì 24 agosto alle 18 presso il Salone dei Convegni XXV Aprile in piazza Marconi, Cantù, si svolgerà una riunione pubblica per informare sui contenuti delle Linee Guida per la Propaganda Elettorale e per stabilire congiuntamente il calendario di utilizzo delle sale, degli spazi e del palco, al fine di garantire condizioni di parità di trattamento e di imparzialità nei confronti di tutte le liste di candidati, sia per le presenti Elezioni che per tutte le future consultazioni.