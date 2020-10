Un’interrogazione parlamentare per affrontare il delicato tema della prostituzione a Inverigo.

Prostituzione a Inverigo il problema finisce in Parlamento

A farsi portavoce del problema che da anni affligge Inverigo e i paesi limitrofi è stato l’onorevole erbese Eugenio Zoffili che si è rivolto ai Ministri dell’Interno e della Salute. “Già con un precedente atto di sindacato ispettivo segnalavo le dimensioni preoccupanti che il fenomeno della prostituzione assume nel nostro paese, anche alla luce dello stretto legame con l’andamento dei flussi migratori illegali – ha sottoscritto – In particolare si evidenziava l’intensificazione del fenomeno nelle zone di Inverigo, Carugo, Mariano, Lurago e nei paesi limitrofi, indicando come lo sfruttamento delle ragazze, costrette a prestazioni sessuali sotto ricatto, avesse avviato operazioni di controllo da parte delle Forze dell’ordine”. Un problema che si trascina senza soluzione e per il quale Zoffili sollecita risposte.

