Protezione civile a disposizione con la raccolta di cibo e medicinali per l'Ucraina

Protezione civile di Olgiate Comasco ancora a disposizione con la raccolta aiuti per l'Ucraina: apertura della sede ogni martedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30.

Protezione civile: porte spalancate a chi vuole donare

Ogni martedì pomeriggio i volontari sono in sede, scegliendo di mettersi a disposizione ancora una volta per dare sostegno alla popolazione ucraina oppressa dalla guerra. Per un mese, infatti, chi potrà e vorrà consegnare aiuti umanitari troverà un sicuro punto d'appoggio nel capannone in via dei Baietti. L'impegno dei volontari del gruppo comunale, quindi si rinnova nella sinergia con "Frontiere di Pace", gruppo che ha base nella parrocchia di Maccio, da un anno attivo in missioni umanitarie in Ucraina.

Cibo, medicinali, prodotti per l'igiene

La richiesta, dalle città ucraine raggiunte dai volontari di "Frontiere di Pace", è quella di aiuti umanitari: soprattutto generali alimentari a lunga conservazione (tonno e carne in scatola, legumi, passata di pomodoro, farina, pasta e riso, biscotti, cibo per l'infanzia). Utilissimi anche i farmaci e prodotti per l'igiene. Non vengono più raccolti vestiti, perché il nuovo carico in partenza in questi giorni ne porterà a sufficienza. Ciò che serve assolutamente, invece, è proprio il cibo.

La disponibilità della Protezione civile

La scelta del coordinatore della Protezione civile, Fabrizio Di Stefano, e dei volontari, è dunque quella di garantire un punto d'appoggio per la consegna degli aiuti umanitari. Ogni martedì pomeriggio, per un mese, chi vorrà portare cibo, medicinali e prodotti per l'igiene potrà recarsi al capannone di via dei Baietti. Poi la Protezione civile farà da tramite con "Frontiere di Pace".