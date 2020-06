Protezione civile Albavilla mette in sicurezza i sentieri: prosegue il lavoro dei volontari della Protezione civile Albavilla-Alserio.

Protezione civile Albavilla mette in sicurezza i sentieri

I volontari coordinati da Giuseppe Granato continuano le loro attività per il territorio: nella giornata di ieri, sabato 13 giugno 2020, una squadra di volontari ha messo in sicurezza alcuni tratti di sentieri di competenza: nello specifico, i percorsi che conducono alla baita Patrizi e alla diga di Leana. Sono state rimosse piante o parti di esse che non consentivano il transito o ne limitavano il passaggio in sicurezza.