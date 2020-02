Si è da poco concluso il 2019 e per la Protezione civile di Cantù è tempo di bilanci. I dati raccolti e analizzati dal coordinatore Luca Montorfano parlano in generale di un numero di interventi che si è mantenuto costante rispetto a quelli del 2018, a fronte tuttavia di un netto aumento del numero di ore di servizio dei volontari del sodalizio canturino.

Protezione civile Cantù: i dati del 2019

“La ragione è presto detta – ha puntualizzato Montorfano – Nel 2019 sono stati molto più numerosi i servizi che abbiamo svolto durante le manifestazione pubbliche. Quindici volontari della nostra sezione sono stati formati all’interno di corsi specifici dedicati alla sicurezza durante gli eventi. Di conseguenza hanno partecipato a molti degli eventi che si sono svolti in città nell’ambito delle misure di sicurezza che la nuova normativa nazionale prevede nell’ambito di queste manifestazioni”. Dati alla mano, la Protezione civile di Cantù ha posto in essere nel 2019, 724 interventi per un totale di ore di servizio pari a 5.510.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 1 febbraio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui