Protezione civile impegnata senza sosta a causa delle forti precipitazioni

Protezione civile di Olgiate Comasco impegnata a pieno ritmo a causa del perdurare del maltempo.

Interventi sul territorio comasco

Da lunedì 22 settembre i volontari del gruppo comunale di Protezione civile sono sollecitati sul territorio comasco per gli interventi necessari a seguito dell’ondata di maltempo. Una dozzina di volontari continua a darsi da fare a Como e nei paesi dove si sono verificati parecchi danni.

Tour de force

Oltre alla città di Como, la Protezione civile è intervenuta a Santa Marta, viale Innocenzo, nelle vie sopra il Valduce, poi a Blevio, Torno e Faggeto.

Grande sforzo collettivo

Come sottolinea il coordinatore Fabrizio Di Stefano, per il gruppo comunale della Protezione civile l’impegno, da giorni, ha richiesto sforzi notevoli. Fortunatamente, disagi contenuti a Olgiate Comasco: all’inizio della settimana rimossa una pianta caduta sul sedime stradale in via Nuova Varesina.