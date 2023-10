Protezione civile: inaugurato un nuovo mezzo per le emergenze

La Protezione civile intercomunale Albavilla-Alserio ha un nuovo mezzo per le emergenze: è stato inaugurato ieri, sabato 7 ottobre. La manifestazione alla presenza degli amministratori con il sindaco Giuliana Castelnuovo, il suo vice Roberto Ballabio; presenti anche l'assessore regionale Alessandro Fermi e numerosi volontari della Protezione civile con il coordinatore Ciro Tassiello. La manifestazione ha aperto l'edizione 2023 della Festa dei Crotti, al via ieri, sabato, e che proseguirà per questo fine settimana e il prossimo.

Il nuovo mezzo, un pick-up, è stato finanziato per 36mila euro da Regione Lombardia e per 5mila euro dal Comune. La Protezione civile albavillese ha ora un parco mezzi composto di cinque veicoli per fronteggiare le emergenze e garantire i numerosi servizi sul territorio. Il sindaco Castelnuovo si è detta soddisfatta della novità.

"Lavoriamo su questa novità da circa un anno: fondamentale è stato l'interessamento dell'assessore regionale Fermi e del nostro vicesindaco per questo risultato, che ci permette di ringraziare i volontari per il loro immenso lavoro. Un impegno che continuano a garantire in silenzio, facendo tanti interventi che si vedono e molti altri meno visibili ma fondamentali per la nostra comunità. Oggi festeggiamo un grande risultato".

L'assessore Fermi ha poi ringraziato i volontari per il grande impegno sul territorio.

"Questa Protezione civile è così efficiente e presente sul territorio grazie a veri e propri angeli che ci custodiscono nel momento del bisogno. Siamo soddisfatti di questo risultato per dare loro il dovuto ringraziamento".

Il nuovo mezzo sarà dotato di un modulo, già acquistato.