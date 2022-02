Protezione civile intercomunale Albavilla-Alserio, un nuovo pick-up per le emergenze.

Un nuovo pick-up per la Protezione civile intercomunale Albavilla-Alserio: nei giorni scorsi il Comune si è aggiudicato l’apposito bando di Regione Lombardia e otterrà un contributo di 36mila euro per l’acquisto del pick-up, il cui valore è di 40mila euro circa. I restanti 5.856 euro saranno stanziati dal Comune.

Il nuovo pick-up sarà molto utile per il presidio capillare del territorio nei punti più critici, montagne e percorsi agresti, per la gestione di emergenze e per i lavori di prevenzione di dissesti idrogeologici e incendi boschivi.

"Grazie all’assegnazione di ulteriori risorse da Regione Lombardia, a un buon lavoro di squadra con il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, siamo aggiudicatari del bando per l’acquisizione di mezzi a uso esclusivo di protezione civile - così il sindaco Giuliana Castelnuovo e il vicesindaco Roberto Ballabio, volontario del gruppo di Protezione civile - Il nuovo pick-up sarà utile per il presidio capillare del territorio nei punti più critici, montagne e percorsi agresti, per le emergenze e per i lavori di prevenzione di dissesti idrogeologici e incendi boschivi. Queste risorse vanno a premiare soprattutto i molti volontari della Protezione civile Albavilla-Alserio, che si sono spesi per la gestione del territorio in una fase di prevenzione e di emergenza anche sanitaria".