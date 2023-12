Protezione civile per 1.472 ore: il Comune risparmia 40mila euro

Il volontariato degli Alpini fa risparmiare al Comune più di 40.000 euro all’anno. Cooperazione, impegno e disponibilità sono un tesoro prezioso, ancora di più se permette all’Amministrazione di razionalizzare i costi a fronte, però, di un servizio sempre puntuale anche in caso di emergenza. Sul finire dell’anno, è solitamente tempo di bilanci e quello del gruppo di Protezione civile Ana, guidato dal coordinatore Franco Arrigo, ancora una volta, si conferma positivo.

Sinergia vincente con la Protezione civile

Di fatto, i volontari, a partire dal mese di gennaio, hanno totalizzato ben 1.472 ore di lavori utili. "Ormai la collaborazione con Ana va avanti da una ventina di anni - esordisce l’assessore al Verde pubblico e Manutenzioni Luca Bianchi - Abbiamo sempre cercato di sostenere il gruppo e rispondere alle esigenze fornendo tutti gli strumenti utili: a breve arriverà una nuova trincia costata 6.000 euro. Andrà ad affiancare quella già in uso". Per la manutenzione del territorio la Protezione civile utilizza anche un moderno pick-up, opportunamente allestito, un decespugliatore e una motosega. Utensili utilissimi, ad esempio per liberare le aree verdi e le strade come avvenuto in seguito al nubifragio che ha colpito la città nel mese di luglio. Composto da una decina di uomini, il gruppo opera in via ordinaria sostanzialmente tutti i sabati mattina, ma è costantemente reperibile.