Prima dell'intervento per la lite con minacce e pistola di Mozzate, i Carabinieri di Fino Mornasco sono stati chiamati ad intervenire per denunciare un 29enne straniero, pregiudicato e senza fissa dimora per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e guida senza patente.

Prova a fuggire dai Carabinieri, era senza patente e su un motorino rubato: denunciato 29enne

Il 29enne, alle 12 di ieri, venerdì 11 agosto 2023, è stato controllato dopo un breve inseguimento nel parcheggio di un importante centro commerciale del paese. Il ragazzo però era a bordo di un ciclomotore risultato rubato e con targa alterata con del nastro adesivo e, inoltre, non risultava aver mai conseguito la patente di guida.