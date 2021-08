Aveva provocato un incidente a Cantù e poi si era volatilizzato, evitando di fermarsi per la constatazione amichevole e tutte le formalità di rito.

Provoca un incidente e scappa: individuato il pirata dalla strada

L'episodio si è verificato lunedì 23 agosto 2021, intorno alle 10, in via Saffi. Sul posto è poi intervenuto il personale del Comando di Polizia Locale di Cantù. Gli agenti, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro, hanno accertato la responsabilità dell’incidente al veicolo che si era dato alla fuga, il quale, in prossimità di una curva, aveva invaso la corsia opposta.

Da lì è quindi scattata l'immediata ricerca del veicolo in fuga, sulla base degli elementi raccolti ed all’analisi delle immagini dei varchi elettronici posti ai confini territoriali. Successivamente è stato individuato il transito di un veicolo corrispondente alla descrizione e si è provveduto a rintracciare il colpevole. L’intervento, congiuntamente alla Polizia Locale di Alzate Brianza, ha consentito di identificare il veicolo datosi alla fuga e l’autore del sinistro, che ora dovrà rispondere dell’incidente e della successiva fuga.