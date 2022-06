Pugile dal cuore grande. E’ questa la storia di Maicol Gatti, 26 anni, originario di Lasnigo, dove è cresciuto con la nonna Maria Teresa Gatti, e ora residente a Cesana, che alla fine dello scorso mese si è aggiudicato il titolo nazionale in un match di categoria supermedi della Federazione Wkafl fighters league e ha voluto donare tutta la borsa vinta con il titolo alla cooperativa Noi Genitori. Ma non è tutto, perché a festeggiare con lui sul ring e a sollevare in alto le braccia c’erano proprio alcuni dei ragazzi con disabilità della cooperativa erbese.

Pugile dal cuore d'oro dona i soldi del titolo alla cooperativa Noi Genitori

"Io conosco da tempo Chicco, che è uno dei ragazzi della Noi Genitori e viene in palestra a Ponte Lambro, dove mi alleno io – ha raccontato Maicol – Tutte le volte che combattevo gli portavo le foto e gli raccontavo e così ci siamo legati. Lui si è appassionato e ha raccontato di me in cooperativa. Così ho deciso che se avessi vinto il titolo avrei donato tutto a loro", ha spiegato.

