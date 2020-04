Pulizie nei cimiteri di Erba in vista della Pasqua

E’ iniziata la pulizia dei cimiteri della città di Erba in vista della Pasqua.

Pulizie nei cimiteri, le parole del sindaco

“L’emergenza epidemiologica ci impedisce di recarci al cimitero per una visita ai nostri cari defunti. Così l’Amministrazione Comunale, vuole essere vicina con gesti concreti, provvedendo oltre al regolare mantenimento dell’ordine e pulizia del cimitero, anche alla cura delle singole tombe dei Vostri cari con la rimozione dei fiori secchi e l’innaffiatura delle piante”, ha spiegato il sindaco Veronica Airoldi ai suoi cittadini.

“Ricordiamo che, per chi vuole far pervenire un omaggio floreale ai propri cari defunti lo potrà fare attraverso i nostri fioristi erbesi di fiducia, che su prenotazione potranno effettuare la consegna per conto dei propri clienti al cimitero. Colgo l’occasione per augurare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e dei dipendenti comunali i più sentiti auguri per una serena Santa Pasqua”.