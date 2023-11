Punta da un ago nel cortile della scuola. Il sindaco: "Parco chiuso, prevista totale pulizia"

Una bimba dell'Istituto comprensivo di Cucciago è stata punta da una siringa mentre giocava durante l'intervallo nel parco che circonda il plesso scolastico.

Un episodio che ha allarmato Amministrazione comunale, proprietaria dell'area, la direzione scolastica del Comprensivo Cucciago Grandate Casnate guidato da Raffaella Piatti e tutte le famiglie dei bambini che frequentano la primaria e la secondaria di primo grado in via Leopardi.

Da quanto ricostruito una bambina la scorsa settimana stava giocando in cortile con i compagni durante l'intervallo quando, sedutasi a terra, si è subito alzata sentendo che qualcosa la stava pungendo. Quindi l'amara scoperta delle insegnanti: la bimba si era punta con una siriga. E subito è partito l'allarme e, avvertita dirigenza, Amministrazione comunale e famiglia, la bimba è stata subito sottoposta alla profilassi e a tutti gli accertamenti del caso.

Fortunatamente i primi esami sembrerebbero tutti negativi, ma bisognerà attendere qualche mese per avere la certezza che la bambina non abbia contratto alcuna malattia.

"Da quanto abbiamo potuto constatare si tratterebbe di un ago per eparina o insulina, di quelli già pronti per la somministrazione. Quindi sembrerebbe possibile scongiurare si trattasse di una siringa di qualche tossicodipendente - ha spiegato il sindaco Claudio Meroni - Come Amministrazione ci siamo subito mobilitati chiedendo, in primo luogo, alle docenti di non portare i bambini i cortile a giocare fintanto che non avremo sottoposto il parco a una minuziosa pulizia".

Quindi ha aggiunto: "Non abbiamo idea di come possa essere arrivata lì quella siringa né tanto meno quando. L'unica cosa certa è che l'area è stata smossa negli ultimi mesi per i cantieri nelle scuole. Ad ogni modo abbiamo previso una minuziosa ricognizione il prima possibile, non l'abbiamo ancora potuta fare per il maltempo. Confidiamo in lunedì che è previsto sole".