A Cantù

"Quelli emersi oggi sono numeri importanti, che raccontano una storia fatta di prevenzione e solidarietà", ha spiegato il vice sindaco.

Si è svolto questa mattina un incontro informale con la compartecipata Canturina Servizi Territoriali S.p.A. sull’andamento del Centro Comunale per Tamponi Rapidi di via San Giuseppe a Cantù che si conferma, a circa 8 mesi dalla nascita, punto di riferimento per i cittadini non solo canturini, tanto da aver superato quota 10.500 test antigenici effettuati.

Punto Tamponi di via San Giuseppe: superata quota 10.500 test antigenici rapidi effettuati

"Quelli emersi oggi sono numeri importanti, che raccontano una storia fatta di prevenzione e solidarietà - spiega il vice sindaco, Giuseppe Molteni - 10 mila tamponi sono sicuramente un numero significativo sotto tanti punti di vista: sia perché sancisce il successo di un’iniziativa comunale, sia perché testimonia l’attenzione che i cittadini di tutto il territorio rivolgono nei confronti del prossimo".

Il servizio si è andato ampliando nel corso dei mesi, prolungando l’orario di apertura a 6 giorni su 7, dalle ore 8.30 alle 19.00 e introducendo la possibilità di prenotazione online, a breve disponibile sul sito farmacie.canturinaservizi.com. È stato, inoltre, perfezionato il sistema di gestione, con l’introduzione di un registratore di cassa e l’installazione di una segreteria telefonica dedicati, l’abilitazione del pagamento Bancomat e una connessione al Sistema Regionale per la registrazione dell’esito dei tamponi autonoma rispetto a quella della Farmacia. “Hanno concorso al successo del Punto Tamponi una serie di dettagli di non poco conto: dalla scelta del luogo, di facile accesso e comodamente raggiungibile dalla maggior parte della popolazione, al servizio erogato, che garantisce in 15 minuti l’esito dell’esame, sino al personale altamente qualificato impiegato, che colgo l’occasione per ringraziare, insieme all’Amministratore di Canturina Servizi, Marco Bizzozero”, continua Molteni. Si ricorda che il Punto Tamponi Rapidi di via San Giuseppe, accessibile solo a persone asintomatiche, è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 19.00. Il sabato dalle ore 8.30 alle 18.30. In occasione delle Festività natalizie resterà chiuso sabato 25 dicembre e 1° gennaio. Inoltre, venerdì 24 e 31 dicembre, l’orario di chiusura è anticipato alle ore 17.00.