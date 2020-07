Puntura d’insetto a Figino paura per un operaio.

Paura questa mattinata poco dopo mezzogiorno, in via don Luigi Meroni. Un operaio di Econord è stato infatti punto da un insetto. Poco dopo, mentre stava andato in magazzino, ha avuto un mancamento. E’ stato sorretto da un collega, che ha dato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate in codice rosso l’ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù insieme all’automedica. Le condizioni dell’uomo sono per fortuna apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Così è stato trasportato in codice verde in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.