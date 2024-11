Pusher fermato alla stazione, una denuncia per spaccio

Pusher denunciato a Cadorago, le Fiamme gialle di Como in azione anche a Cantù e Olgiate Comasco.

Spacciava, pusher beccato alla stazione

Nel corso del fine settimana le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza di Como, con l’ausilio delle unità cinofila antidroga di Ponte Chiasso, hanno effettuato, nel comune di Cadorago, Cantù e Olgiate Comasco, alcuni controlli finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla stazione ferroviaria di Cadorago, nel corso delle attività i finanzieri hanno intercettato un soggetto minore che alla vista delle pattuglie ha cercato di allontanarsi a piedi. Una volta raggiunto e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 9,2 grammi di hashish e per questo deferito alla Procura della Repubblica di Como per violazione dell’all’art. 73 del D.P.R. 309/90. Nei suoi confronti vale la presunzione d’innocenza e sarà quindi soltanto l’iter giudiziario a stabilirne l’eventuale colpevolezza.

Un secondo cittadino aveva cocaina

Una seconda persona, sempre a Cadorago, è stato segnalato alla Prefettura di Como, a norma dell’art. 75 del DPR 309/90 per il possesso di due dosi di cocaina. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente poiché si trovavano alla guida della propria autovettura.

Altre quattro persone, fermate a Cantù e a Olgiate Comasco, sono state segnalate alla Prefettura di Como, sempre a norma dell’art. 75 del DPR 309/90, per il possesso, complessivamente, di 4 grammi di hashish e due spinelli.