Pusher trovato con cocaina e hashish: arrestato

L'operazione è stata condotta dai Carabinieri di Cantù e dalla Polizia locale di Alzate Brianza

I Carabinieri della Compagnia di Cantù, in collaborazione con la Polizia locale di Alzate Brianza, ha messo le manette ai polsi a un uomo di origini marocchine, pluripregiudicato, classe 1997, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

L’operazione dei militari è stata condotta nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno ad Alzate Brianza, nella frazione di Fabbrica Durini. Durante l’attività di controllo del territorio, i militari hanno individuato l’uomo il quale, a seguito del controllo, è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e una somma di denaro superiore a 250 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Inoltre è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di tutto il materiale solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Per questo l’uomo è stato arrestato e successivamente il fermo è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Anche una denuncia

Contestualmente i militari hanno anche denunciato un cittadino italiano, che avrebbe ospitato nella sua abitazione il pusher, agevolandone in questo modo l’attività illecita. Per questo motivo è stato deferito in stato di libertà per concorso nella detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti e di favoreggiamento personale.