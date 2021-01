Qualche giorno fa la Tim, ora è Vodafone ad essere in down

Nei primi giorni del 2021 ci sono stati problemi alla rete telefonica fissa Tim, con l’impossibilità di navigare su interne. Il down si è registrato già alle prime ore dell’alba di lunedì 4 gennaio. Oggi, martedì 19 gennaio, è il turno di Vodafone.

Dopo la Tim (qualche giorno fa) ora è Vodafone ad essere in down

Il down si è registrato già alle prime ore dell’alba di oggi, lunedì 19 gennaio. Gran parte delle segnalazioni degli utenti Vodafone riguarda l’assenza di campo e possibilità di effettuare solo chiamate di emergenza. Le segnalazioni provengono dalla zona di Varese, dai dintorni di Milano ma anche da Como. Non mancano ulteriori riscontri provenienti dalle zone di Roma e Perugia. La situazione è come sempre in rapida evoluzione. E’ il secondo rilevante disservizio relativo ad un operatore mobile di cui si parla in questo inizio 2021. Il 9 gennaio scorso è toccato a Tim.

Cosa fare?

Non è ancora chiara la natura del disservizio ma i tecnici di Vodafone sono già al lavoro per risolvere il problema. Per il momento non si può fare altro che attendere, dunque, e segnalare all’operatore la problematica tramite i numeri di assistenza e i loro profili social, sui quali sono solitamente molto rapidi a rispondere.