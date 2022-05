Quali i servizi sociali di Erba?

Novità a Erba

Ecco il segretariato sociale professionale

Il Comune di Erba offre ai cittadini il nuovo servizio di Segretariato Sociale Professionale

Lo scopo è quello di far conoscere i servizi in ambito sociale che il territorio mette a disposizione e che sono fondamentali per le necessità personali e familiari.

“Si tratta di un servizio all’avanguardia che facilita l’incontro tra la domanda di servizi e l’offerta di quanto il territorio mette a disposizione del cittadino per supportarlo nell’approccio e la conoscenza delle procedure e dei servizi necessari nella quotidianità” dichiara la Sen. Erica Rivolta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Erba.



Il Comune di Erba svolgerà pertanto attraverso il servizio di Segretariato Sociale Professionale le seguenti attività:

▪ accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale;

▪ informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso;

▪ orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali;

▪ segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti;

▪ eventuale presa in carico del soggetto.

L’Amministrazione comunale metterà a disposizione dell’utenza interessata un’assistente sociale al fine di fornire informazioni sull’insieme dei servizi e delle prestazioni, sia pubbliche che private, presenti sul territorio (sociali, sociosanitari, sanitari, di promozione lavoro, di previdenza sociale, patronati, CAF, Informagiovani, scuole, centri di formazione professione, ecc.) e per orientare i cittadini rispetto alle proprie esigenze specifiche.

L’attività di Segretariato Sociale Professionale sarà accessibile a tutti ogni mercoledì dalle

9.30 alle 15.00, senza necessità di appuntamento, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune

di Erba in Via Magni 10.

I nuovi servizi si affiancheranno a tutti quelli già esistenti e attivi che il Servizio Sociale del

Comune di Erba mette a disposizione di tutti i cittadini, ovvero:

- Servizio di assistenza domiciliare per anziani

- Servizio di consegna pasti a domicilio

- Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare a minori portatori di handicap

- Consulenza per amministrazione di sostegno e/o strumenti di tutela;

- Contributi economici;

- Asilo nido comunale;

- Centro ricreativo estivo;

- Trasporto sociale;

- Telesoccorso;

- Integrazione rette di ricovero per anziani e disabili;

- Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica (SAP).

Tra i nuovi servizi offerti all’utenza assume particolare rilevanza la scelta del Comune di Erba di attivare uno sportello di ascolto, orientamento e tutela di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e realizzazione delle pari opportunità, gestito in convenzione con la Fondazione Don Silvano Caccia, che comprende quattro consultori sul

territorio del lecchese e del comasco, uno dei quali proprio a Erba.

Fondazione Don Silvano Caccia mette a disposizione la propria equipe di professionisti per lo sportello di ascolto con la ferma volontà di contrastare la violenza di genere: “Essere antenne sul territorio: questa è la logica che ci spinge a collaborare con i territori in cui i nostri consultori operano” spiega Claudia Alberico, direttrice di Fondazione don Silvano Caccia.



“Creare ponti tra il disagio delle persone e i servizi deputati a sostenere e ad accompagnare situazioni di fragilità e di violenza, come nel caso dello sportello di ascolto. Fondazione don Silvano Caccia ha voluto cogliere questa opportunità di collaborazione con il Comune di Erba per aiutare tutte quelle donne che subiscono svariate forme di violenza o di prevaricazione per non lasciarle sole, ma sostenerle e indirizzarle ai servizi specifici deputati alla gestione della problematica"