Quanti comaschi sono stati vaccinati? I dati Comune per Comune

Tra alti e bassi prosegue la campagna vaccinale per contrastare Covid-19. Nella giornata di sabato 20 marzo 2021 a causa di un disguido nel sistema informatico di gestione delle prenotazioni, sono stati segnalati problemi al Centro Vaccinale di via Napoleona a Como. Le 700 persone, della categoria insegnanti, previste per la somministrazione di AstraZeneca non era infatti stati contattati. Ma quanti sono stati fin qui i comaschi vaccinati?

La Commissioni Sanità ha inviato i numeri relativi ai vaccinati, Comune per Comune. Il consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) ha reso pubblici i dati.

“Visto quello che sta accadendo in Lombardia, la mia, è volutamente una scelta di doverosa trasparenza nei confronti dei cittadini lombardi. Sarebbe bello che questi dati venissero comunicati senza l’incessante pressione e le molteplici richieste fatte in Commissione e soprattutto che fossero disponibili online in favore della società civile che, ricca di competenze, potrebbe aiutare ad individuare punti critici del piano. Ora sarebbe bene conoscere quante persone, comune per comune, siano state vaccinate per categoria tra over 80, personale sanitario e fragili. Per questo motivo continua la mia battaglia per una maggiore trasparenza su quello che sta succedendo in Lombardia”.