Quanto vale un'ora di gioia? Una serata per tarare il benessere di una comunità

"Bilancio in valore", stasera incontro nella Sala del Consiglio comunale di Olgiate Comasco.

Incontro aperto ai cittadini

Oggi, venerdì 24 novembre, alle 20.30, la Sala consiliare di piazza Alessandro Volta 1 farà da cornice a un incontro originale. Che parte da una domanda precisa: quanto vale un'ora di gioia? La risposta non è semplice. "La misura del benessere complessivo di una comunità non si può ottenere con i soli dati di bilancio dell'Amministrazione comunale - spiega l'invito del Comune di Olgiate - Occorrono strumenti che superino l’angusto perimetro determinato dal semplice bilancio economico. Ciò che caratterizza le varie attività e iniziative è infatti il loro valore, sia misurabile in termini economici sia percepibile in termini di miglioramento della vita. È il caso del volontariato, ove i vantaggi per la Comunità sono in realtà legati al tempo delle persone volontarie".

L'esempio del Comune di Caronno Pertusella

Il Comune di Caronno Pertusella ha avviato dal 2019 uno strumento, definito bilancio in Valore, che ha permesso di misurare l’apporto delle associazioni del territorio in termini di valore economico per la comunità. Verranno presentati i risultati dell’esperienza, a volte sorprendenti. L’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco - con la collaborazione del Csv Insubria - presenta questa esperienza molto interessante, che ha prodotto, nella sua applicazione concreta, risultati talvolta sorprendenti. Essa valorizza il lavoro di tutte le associazioni, anche molto piccole. Permette inoltre agli amministratori comunali di riconoscere con fatti concreti, nei modi possibili, questo importante contributo del volontariato.

L'invito a partecipare

L’incontro è aperto a tutti i cittadini ed è rivolto in particolare ai volontari delle associazioni del territorio olgiatese e agli amministratori comunali dei vari paesi della zona. Da parte del sindaco Simone Moretti l'invito a non restare indifferenti alla serata in programma in Sala consiliare, auspicando significativa partecipazione.