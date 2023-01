Nuovo gestore, prima sgradita visita. Razzia nel bar della bocciofila Esperia 1936: è successo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio.

Quarto furto al bar della bocciofila

Purtroppo, la catena di incursioni nella casetta di legno situata tra la piscina comunale e il centro sportivo «Mario Briccola», in via Don Sterlocchi, si allunga. E dopo i sei furti avvenuti nel 2022 - tre nella sede-bar dell’associazione sportiva, altrettanti colpi ai danni della Pro Olgiate (società calcistica attiva sempre nel contesto della Pineta) - e un tentativo di furto nella piscina comunale, ladri nuovamente indaffarati in piena notte. Dopo aver forzato una finestra hanno fatto razzia di alcolici.

