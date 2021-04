Quasi 2mila metri quadrati di verde in fumo a Cantù per un incendio boschivo.

Un vero disastro è andato in scena questa mattina, sabato 3 aprile 2021, a Cantù. Poco prima di pranzo infatti una squadra della Protezione Civile della Provincia di Como stava rientrando da Como a Cantù dopo un intervento quando ha avvistato del fumo in zona Selvaregina. La squadra si è quindi avvicinata per capire cosa stava accadendo: un incendio boschivo, aiutato dal forte vento di oggi, stava mangiando una fetta importante di bosco.

Pronta la chiamata di aiuto ai colleghi dell’Aib che sono intervenuti quindi con tre squadre da Cantù, una da Arosio, una da Mariano Comense e una dal Parco delle Groane. “Fortunatamente i colleghi hanno visto il fumo altrimenti poteva essere un disastro – spiega Giovanni Guanziroli del servizio Aib della Protezione Civile – Sono bruciati circa 2mila metri quadrati di bosco. Voglio ricordare che questo è un periodo di allerta e non bisogna per alcuna ragione accendere fuochi. Inoltre chi vede del fumo, segnali sempre alle autorità competenti”. Sul posto anche Carabinieri Forestali che indagano su quanto accaduto.