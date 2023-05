Martedì 9 maggio 2023 la squadra investigativa della Polizia di Sesto ha tratto in arresto a Guanzate uno spacciatore marocchino dell'82 che risponde alle iniziali M. B. per possesso di stupefacenti. Infatti l'uomo, dopo la perquisizione della sua auto, della casa e di una seconda vettura, veniva trovato in possesso di quasi un chilo di cocaina.

Quasi un chilo di cocaina nelle sue due macchine: arrestato spacciatore marocchino

Quel giorno i militari della Polizia di Sesto hanno provveduto a fermare lo spacciatore e a perquisire il suo veicolo rinvenendo all'interno della plancia del cruscotto, dietro il contachilometri (in un vano creato per poter eludere eventuali controlli) circa 115 grammi lordi di cocaina.

Rinvenuta questo primo quantitativo i militari hanno deciso di continuare la perquisizione anche a casa dello spacciatore, residente ad Arosio. Qui venivano rinvenuti 1550 euro in banconote all'interno di un lettore cd e anche le chiavi di una seconda macchina, una Alfa Romeo trovata parcheggiata sotto casa del fratello a Mariano Comense.

La perquisizione è dunque proseguita in questa seconda vettura dove i militari hanno trovato il quantitativo di droga più ingente: dentro una scatola di scarpe nascosta sotto il sedile lato passeggero e coperta da alcuni vestiti in modo da occultarla sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione e circa 855 grammi lordi di cocaina. Nello specifico, in totale sono stati sequestrati dalle Forze dell'ordine 1550 euro e 971,79 grammi di cocaina.

Lo spacciatore è stato così arrestato e associato alla casa circondariale di Como, il Bassone.