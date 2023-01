Quattordicenne cade dalla moto a Valmorea SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Quattordicenne cade dalla moto a Valmorea

L'impatto è avvenuto alle 22. Un giovane di 14 anni stava percorrendo via Monte Rosa quando, per cause che saranno da definire, ha perso il controllo della moto, andando a cadere. Sul posto automedica e ambulanza che l'hanno soccorso e trasportato all'ospedale in codice giallo.

Da segnalare anche due eventi violenti, classificati come aggressioni, a Solbiate con Cagno e Fenegrò.