Quattro cani salvati dalla morte e portati al Vecchio Faggio

Quattro cani salvati dalla morte e portati al rifugio per animali il Vecchio Faggio di Castelmarte. Due sono già arrivati e presto ne arriveranno altri due.

In Turchia una legge contro i cani randagi

Il rifugio si sta impegnando nel salvare i cani in Turchia, dove è presente una legge che mette in pericolo i cani randagi. L’obiettivo del Vecchio Faggio è quello di prendersi cura degli animali e aiutarli a guarire da situazioni negative e alla Onlus sono presenti anche animali salvati dal dolore e dalla morte. Un esempio sono proprio questi cani provenienti dalla Turchia. Questo perché, secondo quanto stabilito dalle autorità turche, i cani randagi sono soggetti ad una legge che li mette in pericolo di vita. Ritenuti pericolosi per le persone questi animali, se randagi, vengono soppressi. La legge ha causato proteste nel resto del mondo e molte persone hanno espresso la loro contrarietà alla soppressione dei cani randagi.

I cani cercano un padrone

“Grazie ad una signora che conosce bene il territorio turco, siamo riusciti a far arrivare dal paese due cani randagi, salvandoli dalla morte. La legge infatti li ritiene possibili di poter essere pericolosi e fare del male, ma così non è – fanno sapere dal Vecchio Faggio – Sono tante le persone in Turchia che si prendono cura dei cani randagi, cercando di salvarli dalla morte. Una testimonianza sono proprio i due cani arrivati nel nostro rifugio: sono tenuti bene e hanno un carattere non pericoloso. La signora che li ha salvati ha intenzione di adottarli, dato che si è affezionata. Possiamo inoltre confermare che nei prossimi giorni arriveranno altri due cani: anche loro potranno poi essere adottati. Sono cani buoni e affettuosi, vanno d’accordo con le persone. Questi animali aspettano solo di trovare una famiglia”.

