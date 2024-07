Quattro chitarre per un concerto d'eccezione in chiesa

Quattro chitarre per un concerto d'eccezione nella chiesa parrocchiale di Oltrona di San Mamette.

Concerto in chiesa, un successo

C'è soddisfazione, tra gli organizzatori, per la buona riuscita della serata andata in scena sabato 13 luglio, nel luogo di culto dedicato a San Giovanni Decollato. Un centinaio di persone hanno affollato la chiesa per ascoltare le vibranti melodie create dalle talentuose mani di Matteo Galimberti, Tommaso Consoli, Nicolò Sala e Sefora Vallarin. Capacità, esperienza sono emerse nelle musiche di Coronel, Tisserand, Dynes, Brouwer, York, Atkis e Bernstein.