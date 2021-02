Aumentano i casi di Covid in provincia di Como e di conseguenza anche nelle scuole del territorio.

Quattro classi in quarantena a Figino Serenza

In regime di sorveglianza sono finite tre classi della scuola media di Figino Serenza e una classe delle elementari. “Purtroppo – conferma il primo cittadino, Roberto Moscatelli – i casi di positività stanno aumentanto anche da noi”. In totale in paese ci sono 27 casi positivi, 40 persone in quarantena di cui la maggior parte sono proprio studenti.