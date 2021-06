Attività addestrativa per i Vigili del fuoco del Comando di Como. La scorsa settimana a Fino Mornasco, località Costa, sono state effettuate manovre di evacuzione da una torre serbatoio pensile, tramite l'utilizzo di una speciale barella adatta alla movimentazione in sicurezza dell'infortunato, in spazi cofinati.

Quattro giorni di addestramento per i Vigili del fuoco del Comando di Como

Successivamente si è svolto il recupero dal pozzo con l'utilizzo di un tripode e variazioni di assetto della barella. Le sessioni di addestramento hanno coinvolto circa 20 operatori Vvf Saf, oltre alla presenza degli addetti di Como Acqua che hanno messo a disposizione le proprie strutture, che ben si prestano a questa tipologia di intervento, ovvero il soccorso in ambiente civile/industriale tramite tecniche speleo-alpinistiche. L'addestramento si è svolto su quattro giornate.