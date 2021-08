Quattro incidenti nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Diversi incidenti nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 agosto 2021.

Quattro incidenti nel Comasco

Il primo si é verificato intorno alle 22 a Como in viale Cesare Battisti: un uomo di 31 anni che procedeva in bici é stato investito. Sul posto la Cri di Como che ha portato il ferito in ospedale in codice giallo. Presenti anche gli agenti della Questura per i rilevamenti del caso.

Altra caduta sull'asfalto per un motociclista intorno alle 23.30 a Appiano Gentile. A rimanere ferito sulla provinciale 23 é stato un uomo di 42 anni, accompagnato dalla Sos di Appiano in ospedale in codice giallo.

E ancora, poco prima di mezzanotte, un ragazzo di 24 anni é finito con la sua auto contro un ostacolo in via San Fermo a Cavallasca. Soccorso dalla Croce azzurra di Como é stato portato in ospedale in codice giallo.

Infine incidente tra auto in via Europa Unita a Cermenate poco prima delle 7 di stamattina. Almeno quattro i feriti soccorsi dalla Cri di Lomazzo, dalla Croce azzurra di Rovellasca e dalla Croce bianca di Mariano.