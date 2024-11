Deferiti quattro stranieri per ricettazione: nel bagagliaio merce per 250 euro

Trovati 32 flaconi di profumo per bucato: i quattro stranieri non possedevano scontrini o elementi giustificatori.

Merce dal valore di 250 euro

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Como, nell’ambito di un servizio predisposto per il contrasto ai reati predatori, hanno intercettato nei pressi del parcheggio del centro commerciale “Tigros” di Colverde un’autovettura a bordo della quale viaggiavano quattro cittadini di nazionalità romena non residenti, né domiciliati in zona. I militari, insospettiti da quella insolita presenza, hanno proceduto a una perquisizione veicolare e personale nei confronti dei quattro viaggiatori, rinvenendo, all’interno del bagagliaio, 32 flaconi di profumo per bucato di varie marche ancora sigillati e del valore complessivo di circa 250 euro.

Deferiti quattro stranieri

Nella considerazione che le persone non erano in grado di fornire giustificazioni sul possesso del materiale, del quale non avevano uno scontrino, né tantomeno di altri elementi in grado di dimostrarne il precedente acquisto, i militari hanno proceduto al sequestro di tutto e al deferimento a piede libero per il reato di ricettazione. Sono ancora in corso le attività finalizzate a verificare la provenienza del materiale, asportato quasi certamente poco prima del controllo da un negozio della zona.