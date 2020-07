Questa sera tutti con il naso all’insù per la spettacolare cometa

Appuntamento all’Osservatorio di Sormano stasera, domenica 19 luglio dalle 21,30 (meteo permettendo), per una spettacolare visione della cometa F3 NEOWISE sopra la cima del Monte San Primo.

Con il naso all’insù per ammirare la cometa a Sormano

“Una cometa così bella non la si vedeva da più di vent’anni. Chi ricorda la Hale Bopp nei cieli primaverile del 1997 noterà una certa somiglianza in questa nuova cometa – spiegano dall’Osservatorio che si trova alla Colma di Sormano – Nella foto scattata martedì mattina prima dell’alba si evidenzia, come per la vecchia Hale Bopp, una caratteristica seconda coda azzurognola dovuta ai gas espulsi dal nucleo cometario che si “accendono” grazie all’azione del vento solare. La grande e più evidente coda bianca è invece composta da minuscole particelle che riflettono la luce solare.

Scoperta alla fine di marzo dal telescopio spaziale NEOWISE, da cui ne prende il nome, si è subito dimostrata una cometa interessante per il rapido incremento di luminosità dovuto all’avvicinamento al Sole lungo la sua orbita.

Nei primi giorni di luglio ha “sfiorato” il Sole alla distanza di 51 milioni di km ed ora si sta allontanando sempre più per tornare nelle regioni più lontane del sistema solare lungo un’ orbita che la riporterà ad essere visibile tra 6.700 anni. Non possiamo quindi perdere questa occasione soprattutto in questi giorni che la cometa comincia a mostrarsi comodamente anche la sera evitando così improponibili levatacce”.

Appuntamento quindi all’Osservatorio di Sormano per vedere la cometa (non è necessaria la prenotazione). L’organizzazione ricorda che non sarà possibile effettuare la visita all’osservatorio, la visione della cometa avverrà all’aperto con strumentazione adeguata.

E’ obbligatoria la mascherina e il rispetto delle distanze.