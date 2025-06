Una ventina di auto bersagliate in un raid notturno in centro

Raid notturno a Olgiate Comasco, presa di mira una ventina di automobili parcheggiate in via Milano, in via Volpi Caimi e in via delle Vecchie scuderie.

Raid in centro

Finestrini spaccati, vetri in frantumi: ignoti hanno bersagliato il posteggio lungo la trafficata strada centrale, collegato al piazzale del mercato. Quindici vetture danneggiate. Inoltre, tre auto danneggiate in via Volpi Caimi e altrettante in via delle Vecchie Scuderie. Non solo un atto vandalico ma anche un blitz per cercare oggetti di qualche valore custoditi all'interno degli abitacoli dei veicoli.

Raffica di segnalazioni

Tempestive le segnalazioni di parecchi cittadini, rimasti impressionati vedendo questa mattina, venerdì 27 giugno, i cumuli di vetro sull'asfalto. Sul posto la Polizia locale e i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco. Indagini in corso, verificando anche le immagini della videosorveglianza di due istituti di credito ubicati nei pressi del parcheggio.