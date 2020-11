Service 24 specifica che in caso di positività, isolamento o quarantena obbligatoria occorre interrompere la raccolta differenziata dei rifiuti, così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Raccolta differenziata da interrompere in caso di positività o isolamento obbligatorio

Ecco le indicazioni da seguire:

• Riporre tutti i rifiuti insieme in almeno due sacchetti resistenti, posti uno dentro l’altro;

• Se sono presenti oggetti taglienti e/o pungenti, conferirli con cautela per evitare di rompere i sacchetti;

• Utilizzare guanti monouso per chiudere bene il sacchetto, senza comprimerlo o schiacciarlo (eventualmente aiutandoti con il nastro adesivo), e riporlo all’interno del contenitore grigio adibito alla raccolta della frazione secco-indifferenziata;

• Esporre il contenitore nei consueti giorni di ritiro dei rifiuti indifferenziati;

• Togliere i guanti monouso utilizzati per le procedure di chiusura e conferimento dei rifiuti e riporli in un nuovo sacchetto;

• Avere cura di utilizzare sempre guanti monouso e lavare sempre le mani.

Tutti i rifiuti dovranno essere considerati indifferenziati e, pertanto, raccolti e conferiti nel medesimo sacchetto. La raccolta dei rifiuti indifferenziati avverrà con le consuete modalità e frequenze di servizio. I residenti nei Comuni che non dispongono del contenitore grigio per la raccolta della frazione secco-indifferenziata (Arosio, Carugo, Erba e Mariano Comense), possono riporre il sacchetto direttamente a bordo strada. La raccolta differenziata prosegue invece regolarmente qualora in casa non ci sia alcuna persona positiva, in isolamento o in quarantena obbligatoria.