Raccolta differenziata, distribuzione gratuita dei sacchi

Raccolta differenziata: il Comune distribuisce gratuitamente il kit ecologico.

Al via la campagna per fornire ai residenti di Bulgarograsso il kit ecologico con il quale effettuare la corretta raccolta dei rifiuti. Dal 4 al 27 marzo, gli intestatari Tari dovranno recarsi nella sala consiliare di via Guffanti per il ritiro. I volontari saranno presenti il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.

Le regole

I sacchi (umido, secco e plastica) sono disponibili per i i cittadini in regola con il pagamento della tassa rifiuti. E’ obbligatorio presentarsi con la tessera sanitaria intestata al titolare della tassa rifiuti. E’ obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro sia durante l’attesa sia durante la distribuzione