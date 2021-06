Raccolta differenziata: novità dal 1° luglio ad Albavilla

Raccolta differenziata porta a porta: dal 1° luglio ad Albavilla la raccolta del multileggero raddoppia, sarà settimanale.

Novità per la raccolta di plastica e lattine

"Abbiamo lavorato per mantenere invariati i costi per i cittadini e al contempo migliorare il servizio di raccolta rifiuti in essere - ha spiegato il sindaco Giuliana Castelnuovo - In questa direzione continueremo con la raccolta porta a porta del multileggero (plastica e lattine insieme) introdotta qualche mese fa, incrementando però la frequenza del ritiro. Infatti, la raccolta del multileggero, attualmente quindicinale, dal 1 luglio sarà con cadenza settimanale e verrà ritirata tutti i giovedì".

Il calendario dei servizi di raccolta del secondo semestre 2021 è scaricabile sul sito del Comune e una copia cartacea si può ritirare come sempre anche in comune.

"Grazie a tutti coloro che adottano delle buone prassi nella gestione dei rifiuti - ha detto il sindaco - La vostra collaborazione è fondamentale per il mantenimento della pulizia e del decoro del paese, per contenere i costi di gestione del servizio, per salvaguardare l’ambiente e il paesaggio che ci circonda".