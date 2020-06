Raccolta differenziata: una giornata per ritirare il kit ecologico

Una giornata aggiuntiva per ritirare il kit ecologico per la raccolta differenziata.

Raccolta differenziata: sacchi in distribuzione

Per chi non ha potuto ritirare la fornitura dei sacchi per l’anno 2020 nelle scorse settimane, è stata organizzata una distribuzione straordinaria per mercoledì 24 giugno. Gli interessati potranno recarsi al magazzino comunale di via San Carlo dalle 9 alle 15.

Come usufruirne

Si potrà ritirare la fornitura anche per parenti, amici e conoscenti, presentandosi con la Carta regionale dei servizi degli intestatari Tari. Le utenze non domestiche, invece, dovranno esibire la ragione sociale e la partita Iva. Indispensabile l’utilizzo di mascherine e guanti.