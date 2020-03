Raccolta fondi per l’ospedale di Erba, il sindaco Airoldi devolve il suo stipendio

Raccolta fondi on line, tramite la piattaforma gofoundme, per l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba, per sostenere il reparto COVID-19. Servono 200 mila euro, in poche ore raccolti quasi 20 mila euro.

Raccolta fondi per l’Ospedale di Erba

L’Ospedale Sacra Famiglia di Erba dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli ha istituito un’area dedicata all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19 ad ogni stadio della malattia.

“In questo momento così delicato, in particolare dal punto di vista sanitario, chiediamo il vostro sostegno per assicurare le migliori cure a tutte le persone affette da Covid-19 che sono e saranno ricoverate nel nostro Ospedale. Abbiamo attualmente necessità primaria di strumentazione e materiale ospedaliero di protezione – spiegano dal nosocomio – Tutte le Strutture del nostro Ordine Ospedaliero sono in prima linea per affrontare l’emergenza Coronavirus, operando attivamente per riorganizzare i reparti e aumentare i posti letto a disposizione dei pazienti di Covid-19. Da oltre 500 anni siamo vicini a chi ha più bisogno e oggi più che mai siamo noi ad avere bisogno del vostro aiuto. Aiutate con una donazione i medici, gli infermieri e il personale ospedaliero che sta lavorando senza sosta per curare chi ne ha bisogno. Solo insieme possiamo superare questa emergenza”.

Come fare una donazione

L’obbiettivo della raccolta è di 200 mila euro. Si può fare una donazione on line, a questo link .

Per chi volesse fare una donazione tramite bonifico, ecco di seguito tutti i dati utili:

Intestatario del conto: PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORD. SAN GIOVANNI DI DIO – FATEBENEFRATELLI

Banca: B.C.C. BRIANZA E LAGHI – Filiale di ERBA

IBAN: IT 64 G 08329 51270 000000200522

BIC: ICRAITRR950

Tra i donatori anche il sindaco di Erba Veronica Airoldi

“In questi giorni mi confronto pressoché quotidianamente il dott. Pierpaolo Maggioni e so con quanto impegno, con quanta serietà e con quanta abnegazione i nostri medici, i nostri infermieri e tutto il personale del Fatebenefratelli di Erba si sta adoperando per far fronte a questa gravissima crisi. Non c’è tregua, gli spazi sono stati rivisti per accogliere il maggior numero di pazienti contagiati dal COVID-19 e per poter offrire loro un’assistenza adeguata nelle diverse fasi della malattia – ha spiegato il sindaco di Erba – Da oggi è on line una raccolta fondi destinata ad assicurare le migliori cure a tutte le persone affette da COVID-19 che saranno ricoverate nel nostro Ospedale. Ognuno di noi può dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia. Da parte mia ho devoluto il mio emolumento per la carica Sindaco all’Ospedale Fatebenefratelli, come segno della profonda gratitudine verso tutti coloro che stanno lavorando per fronteggiare questa emergenza e soccorrere la nostra comunità. Non esistono parole che possano esprimere la riconoscenza e l’ammirazione che provo verso ciascuno di loro.