Raccolta libri usati, l'iniziativa ambientalista passa da Appiano Gentile

Il Comune di Appiano Gentile organizza una raccolta dei libri usati rivolta ai ragazzi che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado, così damattivare un servizio di comodato d'uso a favore delle famiglie del territorio. Per chi volesse partecipare potrà portare i libri presso l'Ufficio Segreteria di Villa Rosnati dal lunedì al sabato.

Raccolta libri usati

Un gesto rivolto all'ambiente e in grado di aiutare le famiglie in difficoltà. L'unica accortezza è che vengano consegnati solamente libri in utilizzo attualmente alla scuola secondaria di primo grado della città.