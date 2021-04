Raccolta rifiuti a Cantù a Pasqua.

Nei giorni legati alla festività pasquale, l’Amministrazione comunale ha confermato l’effettuazione regolare del servizio di raccolta rifiuti. Segnatamente è stato comunicato alla cittadinanza che domani, lunedì, la raccolta a domicilio si svolgerà come di consueto. Diversa la situazione per quanto riguarda il centro di raccolta rifiuti ubicato in corso Europa. Questo infatti rimarrà interdetto al pubblico sia oggi, domenica, sia nella giornata di domani.

Ulteriori informazioni

Chiunque avesse necessità di ulteriori informazioni, ha la possibilità di contattare l’ufficio Ambiente al numero 031717551, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica ambiente@comune.cantu.co.it. In alternativa è possibile chiamare Econord al numero verde 800632565.