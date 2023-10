Il grande cuore del Bulgaro: raccolta alimentare per i bisognosi

Non solo calcio a Bulgarograsso ma anche slancio di cuore verso chi non ha nulla o si trova in un momento di difficoltà: il Bulgaro si dimostra ancora una volta campione di beneficenza.

Il Bulgaro, una società solidale

Il Bulgaro, ancora una volta, ha sottolineato con i fatti la sua vocazione sociale perché essere una società sportiva significa, prima di tutto, lavorare ogni giorno al servizio della comunità. E domenica 22 ottobre ha consegnato una decina di scatoloni ricolmi di alimenti (merendine, biscotti, latte e molto altro) all’associazione "Gli angeli della strada", fondata da Lucia Troilo.

Le parole del responsabile

"Non è la prima volta, già il 17 settembre abbiamo chiuso una prima raccolta - spiega il responsabile Juri Bocconcello - In quel caso si è trattato di materiale scolastico e vestiti". Coinvolte le famiglie dei 400 atleti del Bulgaro. Unite, hanno partecipato attivamente al progetto. "Parliamo di materiale nuovo per garantire la dignità delle persone aiutate - prosegue Bocconcello - Come società abbiamo donato maglie, felpe e giubbotti del Bulgaro. L’idea di fondo è di essere collante tra un’associazione relativamente giovane, come “Gli angeli della strada”, e tutte quelle famiglie che vogliono aiutare il prossimo ma non sanno come fare e a chi rivolgersi". Allo stesso tempo, portando avanti un percorso di formazione essenziale. "Abbiamo spiegato la collaborazione, che proseguirà in futuro, ai ragazzi in modo che possano capire il valore di questi gesti".