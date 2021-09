Racconti al parco con la biblioteca di Fino Mornasco

Sabato prossimo 11 settembre alle 20.30 nel parco comunale I Narratori della biblioteca di Fino Mornasco vi accompagneranno in un percorso composto da parole e luci. Ci saranno due angoli, uno dedicato ai più piccoli ( da 3 a 6 anni) e uno dedicato dai 7 anni in poi.

Preparate orecchie per ascoltare, occhi per guardare, munitevi di coperta e torcia e affrettatevi a iscrivervi tramite mail: finomornasco@ ovestcomobiblioteche.it . Per partecipare è necessario il Green pass.